РБК: футболист Компани получил должность главного тренера в «Баварии»

Соответствующее соглашение рассчитано на три года. До этого должность наставника принадлежала Томасу Тухелю, с которым команда заняла лишь третье место в первенстве Бундеслиги.

Компани же раньше работал тренером в английском «Бернли», добавило ИА НСН.