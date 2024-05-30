РБК: футболист Компани получил должность главного тренера в «Баварии»

Бельгийского футболиста Венсана Компани назначили на пост главного тренера немецкого ФК «Бавария», сообщил РБК.

Соответствующее соглашение рассчитано на три года. До этого должность наставника принадлежала Томасу Тухелю, с которым команда заняла лишь третье место в первенстве Бундеслиги.

Компани же раньше работал тренером в английском «Бернли», добавило ИА НСН.

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