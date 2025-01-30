Радимов выделил «Зенит» и «Спартак» как основных претендентов на победу в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем Winline Зимнем Кубке Российской Премьер-Лиги в эфире «Матч ТВ» .

Он выделил двух главных претендентов на победу — «Зенит» и «Спартак».

По словам Радимова, «Спартаку» — победителю предыдущих турниров, на этот раз придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «Зенита».

«„Спартак“ выигрывал последние турниры с большим запасом, но теперь участвует „Зенит“, тем интереснее этот Кубок. Мне кажется, что соперничество развернется между „Спартаком“ и „Зенитом“», — процитировало СМИ собеседника.

В рамках группового этапа Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» сыграет с московским «Динамо» и «Краснодаром». Первый матч запланирован на 30 января.