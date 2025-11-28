Профессиональный боксер Алексей Мазур проведет последний поединок в КСК «Арена» в Петербурге

Чемпион России по боксу среди профессионалов Алексей Мазур объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он проведет 8 декабря в КСК «Арена», где встретится с представителем Казахстана Дастаном Садуулы. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Мазур подчеркнул, что решение завершить карьеру было нелегким, но обоснованным. Он отметил, что в 34 года ему стало сложнее выдерживать нагрузки, особенно в его весовой категории, где важна скорость.

Он также выразил благодарность Федерации бокса Санкт-Петербурга и ее руководителю Максиму Жукову за поддержку в профессиональном этапе его карьеры.