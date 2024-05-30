Представитель «Локомотива» Загуменнов опроверг информацию о просьбе Джикии перейти в клуб

Информация о том, что футболист Георгий Джикия просился в «Локомотив», — это фейк. Об этом «Матч ТВ» рассказал глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов.

По его словам, предположение о том, что спортсмены сами связываются с клубами и предлагают свои услуги, лишено всякого смысла.

«Георгий — высококвалифицированный и статусный футболист. Слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», — подчеркнул Загуменнов.

Как напомнил RT, Георгий Джикия ушел из «Спартака» в конце сезона-2023/24 после того, как провел в составе клуба 215 матчей.