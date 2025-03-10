Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», прокомментировал возможное достижение Александром Овечкиным нового рекорда по количеству забитых голов в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам представителя клуба, команда поддерживает хоккеиста и желает ему скорейшего достижения намеченной цели. Он также назвал спортсмена сердцем динамовского движения.

«Ну, а что касается наших взаимодействий, то мы рассчитываем, что Александр пригласит нас куда-нибудь, чтобы отметить это, когда он будет в Москве», — заявил Гафин.

Он пояснил, что состоится и обсуждение возможности для болельщиков «Динамо» выразить свое восхищение успехами Овечкина при личной встрече.