Представитель ФМБА Жолинский заявил, что проблемы с сердцем привели к гибели хоккеистов в России

СМИ исследовали недавние случаи гибели молодых хоккеистов в России. Директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский в беседе с «Постньюс» заявил, что основной причиной трагедий стали проблемы с сердцем.

По словам специалиста, спортивные врачи тщательно изучали ситуацию и пришли к выводу, что чаще всего смерть наступает из-за гипертрофической кардиомиопатии, аномалий коронарных артерий и генетической предрасположенности.

Жолинский отметил, что любой профессиональный спортсмен подвержен повышенному риску смерти. Поэтому врачи принимают все возможные меры предосторожности, включая восстановление и регулярные детальные обследования сердечно-сосудистой системы.

Последний трагический инцидент произошел 21 мая: 33-летний бывший игрок «Металлурга» Кирилл Лебедев внезапно скончался от остановки сердца, находясь за рулем своего автомобиля.