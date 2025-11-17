«Постньюс»: ХК «Салават Юлаев» урегулировал долг с застройщиком мировым соглашением

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» достиг мирового соглашения с уфимским застройщиком ООО «СЗ СК Уфа», избежав взыскания долга в размере 109 миллионов рублей. Об этом сообщил «Постньюс» .

Спор между клубом и девелопером рассматривался в Арбитражном суде Московской области. После нескольких заседаний, на которых сторонам предлагалось уточнить условия соглашения, суд утвердил предложенный вариант. ООО «СЗ СК Уфа» выступало кредитором по договору займа и требовало возврата средств.

Это не единственный случай, когда «Салават Юлаев» использует мировое соглашение для решения долговых вопросов. Ранее клуб заключил подобное соглашение с Благотворительным фондом «Урал» на сумму 100 миллионов рублей. Однако обязательства перед фондом не были выполнены, и сейчас взыскание долга продолжается в принудительном порядке.