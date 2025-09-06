Полузащитники «Ротора» Макаров и Давидян попали в сборную тура

Полузащитники футбольного клуба «Ротор» Сергей Макаров и Давид Давидян удостоились попадания в символическую сборную тура Первой лиги. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда ».

Оба спортсмена показали выдающиеся результаты в игре против «Чайки», закончившейся крупной победой волгоградской команды со счетом 6:0. Каждый из них забил по голу, причем Давидян еще и ассистировал партнеру, передав мяч Макарову.

Еще двумя игроками символической сборной стали представители московского клуба «Родина», выигравшего у «Нефтехимика» со счетом 5:1. Речь идет об Иване Тимошенко и Магомедхабибе Абдусаламове.