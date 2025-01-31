Полузащитник Зобнин заявил, что будет играть в «Спартаке» столько лет, сколько ему дадут

Контракт 30-летнего полузащитника Романа Зобина с футбольным клубом «Спартак» истекает в мае 2026 года. Спортсмен высказался о своем будущем в команде красно-белых в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс».
«Я спартаковец. И сколько мне дадут лет здесь играть, столько и буду», — приводит слова Зобнина kp.ru.
Хавбек отметил, что готов выступать за «Спартак» на любой позиции, где бы смог принести пользу команде и показать результат. При этом футболист отказался порассуждать на тему возможного чемпионства красно-белых и предложил посчитать очки в конце сезона.
Роман Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года. После 18 туров Российской Премьер-Лиги команда под руководством Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице с показателем в 37 очков.
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