Полузащитник «Зенита» Вендел перейдет в турецкий «Галатасарай»

Санкт-петербургский «Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в турецкий футбольный клуб «Галатасарай». Об этом сообщил сайт Ajansspor .

Отмечается, что контракт между клубом и игроком уже согласован. За трансфер бразильского полузащитника «Галатасарай» готов заплатить 14 миллионов евро.

Как сообщил RT, в прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.