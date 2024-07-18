Полузащитник «Зенита» Вендел перейдет в турецкий «Галатасарай»

Санкт-петербургский «Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в турецкий футбольный клуб «Галатасарай». Об этом сообщил сайт Ajansspor.

Отмечается, что контракт между клубом и игроком уже согласован. За трансфер бразильского полузащитника «Галатасарай» готов заплатить 14 миллионов евро.

Как сообщил RT, в прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте