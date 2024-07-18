Полузащитник «Зенита» Вендел перейдет в турецкий «Галатасарай»
Санкт-петербургский «Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в турецкий футбольный клуб «Галатасарай». Об этом сообщил сайт Ajansspor.
Отмечается, что контракт между клубом и игроком уже согласован. За трансфер бразильского полузащитника «Галатасарай» готов заплатить 14 миллионов евро.
Как сообщил RT, в прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
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