Полузащитник «Зенита» Вендел перейдет в «Галатасарай» за €16 млн
Полузащитник «Зенита» Вендел планирует перейти в «Галатасарай» в ближайшее время. Трансфер спортсмена составит 16 миллионов евро. Об этом написала турецкая газета Sabah.
Как уточнил RT, «Галатасарай» уже договорился с российским клубом о схеме выплат.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
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