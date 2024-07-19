Полузащитник «Зенита» Вендел перейдет в «Галатасарай» за €16 млн

Полузащитник «Зенита» Вендел планирует перейти в «Галатасарай» в ближайшее время. Трансфер спортсмена составит 16 миллионов евро. Об этом написала турецкая газета Sabah.

Как уточнил RT, «Галатасарай» уже договорился с российским клубом о схеме выплат.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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