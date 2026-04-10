Полузащитник «Зенита» Джон Джон нацелился на победу в матче с «Краснодаром

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Джон Джон выразил уверенность в стремлении победить в предстоящем матче против «Краснодара», сообщила газета «Петербургский дневник» . По словам спортсмена, каждая игра в чемпионате России имеет большое значение, и цель команды — завоевать чемпионский титул.

«В чемпионате России нет проходных матчей, все соперники очень сильные. Цель "Зенита" — стать чемпионом, в каждой игре мы стремимся набрать три очка и против "Краснодара" будем играть на победу», — заявил футболист.

Джон Джон также отметил, что поражение от «Спартака» в Кубке России стало огорчением для команды, но теперь игроки сосредоточены на борьбе за чемпионство. Легионер подчеркнул, что в двух последних матчах ему удалось забить голы, и он благодарен главному тренеру и партнерам по команде за доверие.

Матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 12 апреля и начнется в 19:30. На данный момент «Краснодар» лидирует с 52 очками, у «Зенита» — 51 очко.