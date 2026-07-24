Полузащитник Вендел назвал чемпионство с «Зенитом» важнейшим достижением в карьере

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел заявил, что титул чемпиона, завоеванный командой в прошлом сезоне, стал самым значимым событием в его спортивной карьере. Об этом написал Piter.TV .

Бразильский футболист подчеркнул, что весь сезон команда была сосредоточена на достижении главной цели — вернуть «Зенит» на вершину. По мнению Вендела, как один из ведущих клубов страны, «Зенит» обязан бороться за победу в каждом турнире и оправдывать ожидания болельщиков.

Пятый чемпионский титул имеет для футболиста особую ценность, поскольку он сильно хотел помочь команде вновь занять первое место по итогам сезона.

Вендел также отметил, что любой выигранный трофей заслуживает празднования. По его словам, если сезон завершается без побед, то кажется, что вся проделанная работа была напрасной. Поэтому он ценит каждый кубок, независимо от статуса турнира, ведь победы важны как для игроков, так и для клуба.