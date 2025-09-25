Полузащитник ЦСКА Обляков рассказал о желании играть до 40 лет, если позволит здоровье

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился своими амбициозными планами относительно продолжительности карьеры футболиста. В интервью сайту Metaratings.ru спортсмен признался, что хотел бы повторить путь легендарного вратаря Игоря Акинфеева, завершившего игровую карьеру лишь в возрасте около 40 лет.

«Мог бы я продолжать карьеру до 40 лет, как Игорь Акинфеев? Если здоровье позволит, не будет проблем, почему бы и нет? Желание, думаю, будет. Если не будет травм, то, возможно, продолжу играть даже в 40 лет», – отметил 27-летний футболист.

Обляков защищает цвета ЦСКА с 2018 года. За этот период он дважды выиграл Кубок России и стал одним из ключевых исполнителей атакующих действий армейцев. Нынешний сезон полузащитник начал ярко: провел восемь встреч в рамках Премьер-лиги, отметился тремя голами и двумя ассистентами.