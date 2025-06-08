Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин рассматривает переход в «Факел» из-за конфликта с Кононовым

Капитан столичного футбольного клуба «Торпедо» Равиль Нетфуллин ведет активные переговоры о переходе в воронежский «Факел». Об этом сообщил Metaratings.ru .

По информации инсайдеров сайта, 32-летний полузащитник выразил желание покинуть московскую команду ввиду разногласий с главным тренером Олегом Кононовым. Помимо интереса со стороны «Факела», еще два клуба проявляют внимание к услугам полузащитника — «Оренбург» и «Балтика». Но специалисты считают, что вероятность перехода в «Факел» значительно выше.

Ранее Нетфуллин уже имел опыт выступления за «Факел», играя там на правах аренды из ЦСКА. Сейчас он стал лучшим игроком второго дивизиона чемпионата России сезона-2024, набрав высокий рейтинг среди футболистов лиги.

За прошедший сезон Равиль Нетфуллин сыграл 31 матч, отметившись шестью забитыми мячами и таким же количеством голевых передач. Теперь судьба игрока зависит от итогов переговоров руководства клубов, в ходе которых планируется согласовать условия возможного трансфера.