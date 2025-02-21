Полузащитник «Спартака» Зорин перешел в «Ахмат» на правах аренды

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». Об этом сообщила «Свободная пресса» .

Клубы официально объявили о трансфере спортсмена.

Перед тем как отпустить хавбека в аренду до конца текущего сезона, «Спартак» и футболист продлили контракт до 2028 года.

Ранее стало известно о срыве перехода полузащитника «Браги» Родриго Саласара в московский «Спартак».