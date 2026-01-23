Полузащитник «Ростова» Уткин близок к переходу в «Торпедо»

«Торпедо» ведет активные переговоры о подписании контракта с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным. Клуб уже договорился с футболистом лично, а теперь договаривается с клубом-владельцем, сообщил сайт Metaratings.ru .

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подтвердил отсутствие планов на Уткина, несмотря на аренду. Футболист пропустил сбор в Турции, восстанавливаясь после травмы колена. Несмотря на непростое положение, статистика игрока впечатляет: четыре гола и 17 ассистов в составе «Ростова». Стоимость Уткина оценивается в два миллиона евро.

За карьеру полузащитник выступал также за «Ахмат» и «Балтику» на условиях аренды. Теперь судьба Уткина решается в переговорах клубов, итог которых скоро станет известен.