Полузащитник «Реала» Модрич решил остаться в клубе еще на один сезон

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подтвердил свое дальнейшее пребывание в команде. Спортсмен продлил контракт с клубом еще на один сезон. Об этом написал RT.

Он обратился к болельщикам со словами: «Увидимся в следующем сезоне, мадридисты».

В сезоне-2023/24 Модрич принял участие в 46 матчах. На его счету два забитых гола и восемь результативных передач.

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