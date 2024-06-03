Полузащитник «Реала» Модрич решил остаться в клубе еще на один сезон
Полузащитник «Реала» Лука Модрич подтвердил свое дальнейшее пребывание в команде. Спортсмен продлил контракт с клубом еще на один сезон. Об этом написал RT.
Он обратился к болельщикам со словами: «Увидимся в следующем сезоне, мадридисты».
В сезоне-2023/24 Модрич принял участие в 46 матчах. На его счету два забитых гола и восемь результативных передач.
Лучших руководителей дирекций парков наградили в Подмосковье
Спортивные соревнования на призы Мособлдумы прошли в Воскресенске
Рейд по пресечению незаконной перевозки отходов прошел в Щелкове
Почти 10 тысяч льготников Подмосковья отдохнули в санаториях с начала года
«Росконгресс» презентовал деловую программу площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ
Спящих на мемориале «Вечный огонь» туристов задержали в Геленджике
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте