Полузащитник Промошкин перешел из ФК «Амкар Пермь» в московское «Динамо»

Юный полузащитник футбольного клуба «Амкар Пермь» Даниил Промошкин перешел в состав московского «Динамо». Об этом пишет сайт properm.ru со ссылкой на Rusfootball.info.
По неподтвержденной информации, клуб предложил за футболиста 4 миллиона рублей, опередив конкурентов в лице «Балтики», «Ростова» и «Локомотива».
Сейчас представители «Динамо» ожидают окончательных результатов медицинского обследования Промошкина. После этого с ним подпишут контракт сроком на три года. Сначала 18-летний хавбек будет играть в составе «Динамо-2».
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