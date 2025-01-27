Полузащитник Промошкин перешел из ФК «Амкар Пермь» в московское «Динамо»

Юный полузащитник футбольного клуба «Амкар Пермь» Даниил Промошкин перешел в состав московского «Динамо». Об этом пишет сайт properm.ru со ссылкой на Rusfootball.info.

По неподтвержденной информации, клуб предложил за футболиста 4 миллиона рублей, опередив конкурентов в лице «Балтики», «Ростова» и «Локомотива».

Сейчас представители «Динамо» ожидают окончательных результатов медицинского обследования Промошкина. После этого с ним подпишут контракт сроком на три года. Сначала 18-летний хавбек будет играть в составе «Динамо-2».