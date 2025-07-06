Полузащитник Мальцев вернулся в состав волгоградского «Ротора»

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» этим летом усиленно работает на трансферном рынке. Уже объявлен ряд новых игроков, среди которых возвращающийся в команду атакующий полузащитник Михаил Мальцев. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда».
Футболист год назад перешел в аренду московского клуба «Родина», но вновь оказался вне состава столицы. Официально переход анонсируют в ближайшие дни, а присоединиться к команде Мальцев сможет уже сегодня.
Ранее в «Ротор» вернулись вратарь Илья Сафронов и форвард Сергей Макаров. Всего число новичков приближается к количеству полевых игроков стартового состава.
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