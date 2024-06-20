Полузащитник Кучаев продолжит карьеру в «Ростове»

Полузащитник Константин Кучаев, ранее выступавший за нижегородский «Пари НН», продолжит карьеру в «Ростове». Об этом сообщил RT, ссылаясь на Telegram-канал клуба.

Отмечается, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

За команду из Нижнего Новгорода полузащитник сыграл 11 матчей во всех турнирах. До этого Кучаев выступал в составе ЦСКА, где сыграл 153 матча и отметился 11 забитыми мячами.

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