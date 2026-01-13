Полузащитник Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА

Футболист Дмитрий Баринов сменил клубную прописку, перейдя из столичного «Локомотива» в московский ЦСКА. Информацию опубликовали на официальном сайте армейского клуба, сообщили «Известия» .

За «железнодорожников» Баринов сыграл 274 матча, отметившись 13 голами. Помимо выступлений в российском чемпионате, игрок успел проявить себя в еврокубковых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последние сезоны он выступал в качестве капитана команды.

Кроме того, Баринов активно представляет национальную команду России. Он участвовал в 23 встречах, трижды надев капитанскую повязку.

Сразу после перехода игрока пригласили на зимние тренировочные сборы ЦСКА, которые пройдут в ОАЭ, городе Абу-Даби. Переход полузащитника завершен согласно официальному соглашению клубов.