Полузащитник Алекс Сарфо перешел в футбольный клуб «Пари НН»

Представители футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» подписали соглашение с кипрским «Арисом» об аренде 20-летнего полузащитника Алекса Сарфо. Контракт рассчитан до окончания текущего игрового сезона. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

За время выступлений на Кипре хавбэк участвовал в 69 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В прошлом сезоне спортсмен стал серебряным призером национального чемпионата, выступая в составе «Ариса».

В «Парин НН» заявили, что Сарфо выделяется настойчивостью в отборе, хорошей выносливостью, а также способностью вести единоборства и результативно действовать в игре головой. Футболист также защищает цвета молодежной сборной Ганы.