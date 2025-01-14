Победительница Кубка мира по самбо Баранова внезапно умерла в 33 года

Известная самбистка и дзюдоистка из России Ольга Баранова скоропостижно скончалась в возрасте 33 лет. Похороны пройдут 16 января в Твери, сообщила пресс-служба региональной федерации дзюдо.

«Сегодня тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка», — заявили спортивные чиновники.

Баранова заняла призовые места на областных и окружных первенствах, завоевала серебряную медаль Всероссийской юниорской спартакиады, получила бронзу первенств России по дзюдо среди кадетов и юниоров. В течение восьми лет спортсменка выступала в составе сборных команд. В 2014 году она заработала золотые медали Кубка России по дзюдо в весе до 70 килограммов и одержала победу в финальном этапе Кубка мира по самбо в Бургасе в категории до 68 килограммов. Церемония прощания пройдет 16 января в Храме Святого Пантелеимона.

Незадолго до этого в Москве умер 54-летний хоккеист Алексей Зайцев. Он известен как основатель любительской хоккейной команды «Сталкер».