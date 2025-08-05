Пловец Кожакин заявил, что россияне сотворили чудо на ЧМ в Сингапуре
Магаданский пловец и чемпион мира по плаванию Иван Кожакин подчеркнул командный дух российских спортсменов, выступавших на Чемпионате мира в Сингапуре. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Пловец назвал свою команду большим телом русской плавательной машины.
«Мы и утром показали хорошее время, и вечером ребята сотворили не просто историю, а чудо! Мы показали очень крутой результат», — заявил Кожакин.
По его словам, российские пловцы выполнили поставленную задачу и попали в финал. Каждый из семи участников комбинированной эстафеты внес вклад в общий успех.
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