Пловец Гирев рассказал о своих переживаниях на первом чемпионате России

Молодой спортсмен Иван Гирев поделился своими впечатлениями от участия в первом чемпионате России. В интервью RT он отметил, что столкнулся с трудностями из-за несоответствия своего уровня подготовки уровню взрослых конкурентов.

«Наверное, я очень давно такое сказал. На самом деле моя главная проблема заключалась в том, что никак не получалось выйти на полноценный уровень взрослой конкуренции. Я тренировался, набирал форму, а потом снова откатывался назад — и снова приходилось играть в догонялки. И так несколько циклов подряд», — рассказал он.

По словам спортсмена, его переживания были связаны не со страхом перед соперниками, а с досадой из-за невозможности составить им полноценную конкуренцию из-за возможной разницы в возрасте.