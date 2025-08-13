Петербургский СКА подписал контракт с канадским нападающим Джозефом Бландизи

Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА подписал соглашение с канадским форвардом Джозефом Бландизи сроком на два года. Официальная информация опубликована на странице армейского клуба, написала Neva.Today .

Карьера Джо Бландизи началась в профессиональной лиге Северной Америки, где он сыграл более сотни матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Спортсмен провел 448 поединков в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Дебют Бландизи в НХЛ состоялся в клубе «Нью-Джерси Девилз» в сезоне 2015/16, позднее он представлял интересы клубов «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».

Переход канадца в российскую команду демонстрирует заинтересованность руководства СКА в укреплении атакующего звена, учитывая опыт игрока в ведущих чемпионатах планеты. Бландизи станет важной частью нового игрового плана петербургского клуба, ориентированного на достижение высоких результатов в предстоящих турнирах.