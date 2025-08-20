Первый этап Гран-при России по фигурному катанию проведут в Магнитогорске

С 22 по 26 октября ледовую арену «Металлург» в Магнитогорске посетят юные таланты и звезды российского фигурного катания. Впервые в истории города состоится крупный спортивный форум, организованный в формате этапа Гран-при России «Звезды Магнитки». Администрация города информирует, что мероприятие принимает ледовая площадка «Металлург» уже в третий раз, написал сайт kursdela.biz.
Программа соревнований разделена на две части. Сначала зрители увидят выступление юниоров, а затем знаменитые мастера фигурного катания продемонстрируют свои лучшие номера. Соревнование охватит все традиционные дисциплины: мужское и женское одиночное катание, парные выступления и танцы на льду.
Магнитогорский этап открывает серию из пяти этапов Гран-при, запланированную на текущий сезон. Далее события развернутся в Красноярске, Казани, столице России и Омске. Турнир послужит отличной платформой для выявления талантов и укрепления спортивной культуры среди молодого поколения фигуристов.
