Пермский клуб «Парма» продлил контракт с главным тренером Пашутиным

Руководство пермского баскетбольного клуба «Парма» продлило контракт с главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

Штаб помощников и медицинских работников также останется без изменений. В сообщении клуба говорится, что все сотрудники — профессионалы своего дела. Команда пообещала и дальше радовать болельщиков красивой игрой и победами в новом сезоне.

Отмечается, что контракт с Пашутиным был заключен летом 2022 года по схеме 2+1.