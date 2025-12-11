Пензенские атлеты привезли шесть медалей с международного турнира

В Москве прошел международный турнир по тхэквондо, собравший свыше 3000 участников из 24 стран и 34 регионов России. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

По информации регионального Министерства физкультуры и спорта, местные атлеты показали впечатляющие результаты. В своих категориях они завоевали шесть медалей.

Так, Тимофей Баринов забрал золото, Ярослав Пужаев получил две серебряные награды, а Дмитрий Гурьянов, Елизар Бузанов и Марика Бузанова заняли третьи места.