Клуб «Пари НН» проявил интерес к игроку сборной Боснии и Герцеговины Ивану Башичу, сообщил Metaratings.ru . Помимо нижегородского клуба, игроком также интересуется московское «Торпедо».

Иван Башич известен как бывший игрок оренбургского клуба, где он выступал с июля 2022 года по июнь 2025 года. За это время 23-летний футболист провел 86 матчей, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Стоимость полузащитника оценивается ресурсом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.

Известно, что Башичем лично увлечен новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский. Учитывая хорошую статистику игрока и личный интерес тренера, перспективы перехода Башича в нижегородский клуб становятся весьма вероятными.