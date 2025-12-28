«Пари НН» предложил новый контракт форварду Хуану Боселли

Боселли защищает цвета «Пари НН» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и забил 10 голов. Контракт уругвайского футболиста с нижегородским клубом истекает летом 2026 года, написало НИА «Нижний Новгород».

«Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что еще ряд российских клубов проявляют к нему интерес. На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13-го числа — посмотрим. Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона», — отметил Карасев.