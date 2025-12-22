Паратеннисистка Костеневич назвала медали ЧЕ и звание МСМК главными успехами в карьере

Российская паратеннисистка Анастасия Костеневич дала интервью NEWS.ru и поделилась своими главными достижениями в карьере.

Она назвала медали чемпионата Европы и звание мастера спорта международного класса самыми значимыми успехами.

«В этом сезоне с напарницей Ольгой Горшкалевой в течение 10 недель возглавляли мировой рейтинг. Это исторический успех для нашей страны и самый значимый для меня в этом сезоне», — добавила паратеннисистка.

Среди небольших побед Костеневич также выделила попадание в топ-100 спортсменок по настольному теннису страны.