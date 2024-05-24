Панова назначили главным тренером пермского хоккейного клуба «Молот»

Руководство пермского профессионального хоккейного клуба «Молот» назначило Юрия Панова на пост главного тренера. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

В минувшем сезоне наставник работал на должности тренера защитников в клубе «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ранее он возглавлял команды «Омские ястребы», «Стальные Лисы» и «СКА-Варяги».

Отмечается, что карьеру игрока Панов завершил в 2009 году, за сборную России он провел 13 матчей.