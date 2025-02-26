Открылась регистрация на благотворительный забег «Бегом с Дневником»

«Петербургский дневник» открыл продажу слотов на четвертый благотворительный забег «Бегом с Дневником». Часть вырученных средств передадут Санкт-Петербургскому хоспису для детей и взрослых.

Спортивное мероприятие в этом году пройдет 18 мая в Приморском парке Победы в рамках празднования Дня города.

Планируется, что в забеге примут участие не менее трех тысяч человек. Для участников будут доступны дистанции в 5 и 10 километров, а для самых юных спортсменов (от 5 до 8 лет) предусмотрены дистанции в 500 метров и 1 километр для возрастной группы от 9 до 14 лет.

Каждый участник забега получит уникальную медаль финишера, а победителей в каждой категории среди мужчин и женщин наградят кубками и ценными призами от партнеров мероприятия.

«Забег „Бегом с Дневником“ проходит в одной из самых живописных локаций нашего города, при этом не требует перекрытий движения и не доставляет неудобств горожанам», — отметил генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

За четыре года проведения забег «Бегом с Дневником» собрал тысячи участников в возрасте от 5 до 90 лет из 7 стран и более 90 городов России.