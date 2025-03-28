Основатель Jögel Мовсесян рассказал, что бренд будет сотрудничать с еще одним клубом РПЛ

Компания Jögel планирует начать сотрудничество с новым клубом Российской премьер-Лиги (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом рассказал основатель бренда Артур Мовсесян в беседе с сайтом Metaratings.ru.
По словам собеседника, с некоторыми командами ведутся переговоры, ряд клубов уже заключил контракт с брендом. Так, «Динамо Минск» активно использует продукцию Jögel. В Казахстане и Армении также носят форму этой марки.
Ранее сборная России использовала мячи Jögel в матче с Гренадой. Московский «Спартак» подписал годовой контракт с брендом в сезоне-2024/25.
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