Опрос OLIMPBET: больше всего любители спорта ожидают Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов, финал Кубка России по футболу и бои UFC в Лос-Анджелесе вошли в список самых ожидаемых спортивных событий первой половины 2025 года. Об этом Ura.ru сообщил директор по развитию компании OLIMPBET Константин Гусев.

Финал Лиги чемпионов стал самым популярным спортивным событием среди опрошенных — за него проголосовало 34% опрошенных, сообщил Гусев. Он также указал на внесенные изменения в регламент Лиги чемпионов, которые усложнили жизнь участникам турнира.

На втором и третьем местах рейтинга находятся финал Кубка России, запланированный на 1 июня 2025 года, и поединки UFC в Лос-Анджелесе. Гусев отметил, что в следующем турнире UFC, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), примут участие несколько российских бойцов, включая Шараба Магомедова, который выступает в Дагестане. Также в боях примет участие Сергей Павлович.

В перечень самых ожидаемых спортивных событий включены плей-офф Континентальной хоккейной лиги (с 26 марта по 25 мая) и чемпионат мира по хоккею (с 9 по 25 мая).