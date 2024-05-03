Олимпийский призер Чупков назвал Помазуна потенциальным сменщиком Акинфеева | 360°

03 мая 2024, 16:46
Олимпийский призер Чупков назвал Помазуна потенциальным сменщиком Акинфеева
Голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева мог бы заменить на этой позиции другой «армейский» вратарь Илья Помазун. Таким мнением поделился с ОТР призер Олимпийских игр пловец Антон Чупков.
По его словам, на данном этапе 38-летнего Акинфеева можно назвать лучшим вратарем страны. Однако у него начинают появляться конкуренты.
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В частности имеющий контракт с ЦСКА и выступающий за «Урал» Помазун вполне мог бы занять место голкипера в команде на постоянной основе. Чупков, которые многие годы болеет за «армейцев», назвал именно этого футболиста потенциальным сменщиком Акинфеева.
Футбол
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