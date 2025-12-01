Олимпийский чемпион Василиев раскритиковал предложение Фуркада помочь российским биатлонистам

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильевич в комментарии сайту NEWS.Ru выразил недоверие намерениям бывшего биатлониста из Франции Мартена Фуркада, который заявил о желании содействовать возвращению российских спортсменов на международную арену.

«Я, откровенно говоря, пока ему не очень доверяю. Он был несправедливым критиком российского спорта, в частности Александра Логинова. Сейчас это выглядит так, будто он переобулся, потому что стал членом комиссии спортсменов МОК», — отметил спортсмен.

По мнению Васильева, француз преследует личные цели, стремясь заработать политический капитал внутри Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпийский чемпион призвал действовать делом, а не словами, подчеркнув необходимость активных шагов со стороны Фуркада.