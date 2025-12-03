Олимпийский чемпион Васильев рассказал, что не вмешивается в конфликт Губерниева и Вяльбе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью NEWS.ru прокомментировал многолетний конфликт между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Он отметил, что не влезает в их дела.

«Похоже, у них такая любовь. Милые бранятся — только тешатся. Между ними проскользнула какая-то искра. Я не вмешиваюсь в эти дела», — сказал собеседник.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский выразил сомнения в способности Губерниева занять пост руководителя ФЛГР вместо Вяльбе. По его мнению, у Губерниева нет опыта управления такой организацией. Панжинский отметил, что, несмотря на это, все внутри федерации уважают и ценят вклад Вяльбе в развитие лыжных гонок.