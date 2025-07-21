Олимпийский чемпион Сальников назвал заслуженной победу Мальцева на ЧМ

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников назвал заслуженной победу синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению Сальникова, награды будут стимулировать спортсмена к новым достижениям.
«Он проявил себя на протяжении своей действительно долгой и интересной, красочной спортивной карьеры очень достойно. И я считаю, что его мастерство нашло отражение в высоких оценках», — заявил чемпион.
Мальцев завоевал золотую медаль в произвольной программе 21 июля. Ранее синхронист получил золото в технической программе.
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