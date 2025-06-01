Олимпийские комитеты России и Сербии решили подписать документ о сотрудничестве

Олимпийские комитеты России и Сербии готовят соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале .

«В Сербии воспитываются талантливые атлеты, на высоком уровне проводятся крупные международные соревнования», — отметил он.

В воскресенье российская делегация встретилась с руководством Олимпийского комитета Сербии, которое возглавляет Божидар Малькович. По словам Дегтярева, отношения между странами в сфере спорта строятся уже давно — еще с советских времен — и продолжают активно развиваться.

Он отметил, что обе страны придерживаются общих ценностей: мира, дружбы и уважения через спорт. Такой подход, по его мнению, помогает не только достигать высоких спортивных результатов, но и укреплять культурные связи.

Ранее стало известно, что американский баскетболист Стэнли Уиттакер покинет пермский клуб «Парма». Руководство команды не будет продлевать контракт с игроком.