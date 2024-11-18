Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила, что не испытывает дискомфорта от популярности

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в эфире Первого канала рассказала, что не испытывает дискомфорта от популярности.

По словам спортсменки, у нее нет какой-то бешеной популярности и она всегда с удовольствием фотографируется со своими фанатами.

«Я с огромной любовью отношусь к своим поклонникам. Поэтому с радостью со всеми сфотографируюсь, распишусь», — процитировал RT Щербакову.

Анна также призналась, что может спокойно пойти в любое общественное место.

Российская фигуристка выиграла Олимпиаду 2022 года в Пекине, кроме того, она является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы.