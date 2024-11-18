Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила, что не испытывает дискомфорта от популярности
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в эфире Первого канала рассказала, что не испытывает дискомфорта от популярности.
По словам спортсменки, у нее нет какой-то бешеной популярности и она всегда с удовольствием фотографируется со своими фанатами.
«Я с огромной любовью отношусь к своим поклонникам. Поэтому с радостью со всеми сфотографируюсь, распишусь», — процитировал RT Щербакову.
Анна также призналась, что может спокойно пойти в любое общественное место.
Российская фигуристка выиграла Олимпиаду 2022 года в Пекине, кроме того, она является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы.