Обозреватель Вайцеховская обрадовалась победе Джоковича на Олимпиаде в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, одержав победу над испанцем в турнире на Играх 2024 года в Париже. Обозревателя RT Елену Вайцеховскую обрадовал такой итог.

«Как же классно, что в жизни Джоковича случилась эта победа! И ведь я, черт побери, совершенно не теннисный болельщик», — написала она.

Вайцеховская также отметила, что каждый великий возрастной спортсмен в своей карьере сталкивается с ситуацией, когда бороться приходится с соперником другого поколения.

Теннисисту Джоковичу 37 лет, он является самым возрастным финалистом Олимпиады в мужском одиночном разряде.