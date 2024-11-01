Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим

Новым главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим. Об этом рассказали «Известия» , ссылаясь на сайт команды.

В пресс-релизе говорится, что Аморим считается одним из самых ярких молодых тренеров в европейском футболе.

«Он получил множество наград как игрок и тренер, в том числе дважды выигрывал со „Спортингом“ португальскую Премьер-лигу», — написал сайт клуба.

Контракт с португальцем рассчитан до 2027 года с возможностью продления. Рубен Аморим вступит в новую должность 11 ноября.