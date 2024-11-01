Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим
Новым главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим. Об этом рассказали «Известия», ссылаясь на сайт команды.
В пресс-релизе говорится, что Аморим считается одним из самых ярких молодых тренеров в европейском футболе.
«Он получил множество наград как игрок и тренер, в том числе дважды выигрывал со „Спортингом“ португальскую Премьер-лигу», — написал сайт клуба.
Контракт с португальцем рассчитан до 2027 года с возможностью продления. Рубен Аморим вступит в новую должность 11 ноября.
«Касту» призвали проверить на экстремизм
Бесплатные кинопоказы и экскурсии пройдут на «Ночи искусств» в Раменском
Выставка об истории шелкового комбината открылась в Наро-Фоминске
Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы
Расположение Нацполиции уничтожили в Харькове ракетным ударом
Больница в Ленинском округе приняла свыше 800 тысяч пациентов в 2024 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте