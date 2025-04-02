Новым главным тренером «Факела» стал Игорь Шалимов
Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о назначении Игоря Шалимова на должность главного тренера. Информация была опубликована на официальном сайте команды 2 апреля, написали «Известия».
«Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займет должность главного тренера», — говорится в сообщении.
Шалимов ранее тренировал такие клубы, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».
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