Новые программы адаптивного спорта появятся в Ленинградской области

Спортивный комитет Ленинградской области планирует заключить соглашение о сотрудничестве с «Всероссийским обществом инвалидов». Это позволит значительно расширить направление адаптивной физической культуры и реализовать новые проекты социальной значимости для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил сайт Petrograd.
Договоренность удалось достигнуть во время рабочего совещания, в котором приняли участие руководитель спорткомитета Вячеслав Комаров, советник губернатора Владимир Евполов и заместитель председателя ВОИ Виктория Борканникова. Мероприятия проводятся согласно президентским поручениям.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте