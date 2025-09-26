Новые программы адаптивного спорта появятся в Ленинградской области

Спортивный комитет Ленинградской области планирует заключить соглашение о сотрудничестве с «Всероссийским обществом инвалидов». Это позволит значительно расширить направление адаптивной физической культуры и реализовать новые проекты социальной значимости для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил сайт Petrograd.