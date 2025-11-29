Новосибирск впервые примет финал VIII зимней Спартакиады учащихся России по керлингу

Финал VIII зимней Спартакиады учащихся России по керлингу впервые пройдет в Новосибирске в 2026 году. Об этом сообщил atas.info .

Место проведения предстоящих состязаний определилось после продуктивной встречи представителей администрации региона и спортивного комитета Государственной думы.

Идея организовать соревнования именно в Сибири принадлежит заместителю главы думского комитета по физкультуре и спорту Дмитрию Свищеву. Во время переговоров с вице-губернатором Валентиной Дудниковой он выразил предложение добавить керлинг в список ключевых направлений спортивной активности Новосибирской области, что станет мощным толчком для дальнейшего роста дисциплины.