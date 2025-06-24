Новокузнецкий ХК «Металлург» усилился новым голкипером
Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» пополнил свои ряды талантливым вратарем. Им стал 30-летний Никита Богданов, о чем сообщил vse42.ru со ссылкой на официальные социальные сети команды.
Богданов является воспитанником СКА. В сезоне 2024/25 он защищал ворота «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Дебют Никиты в КХЛ произошел в сезоне 2023/24, когда он сыграл восемь матчей за «Сочи». Там голкипер отразил 90% бросков при надежности 3,50.
В прошлом году Богданов подписал контракт с «Адмиралом», но затем вернулся в «Динамо». Ранее он принимал участие в тренировках с основным составом СКА и включался в заявку на игры.
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