Нижегородца Федорова включили в Зал славы отечественного хоккея

Хоккеист из Нижнего Новгорода Юрий Федоров получил высокое признание — его имя занесено в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Церемония награждения прошла 6 июня на федеральной территории «Сириус».
«Юрий Федоров — защитник, чей стиль и игровой интеллект стали эталоном для целой хоккейной эпохи», — сказано в публикации.
Примечательно, что 8 июня спортсмен празднует свой день рождения — ему исполняется 76 лет.
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